Подготовка Украины к следующему отопительному сезону обойдется в огромную сумму

Подготовка к следующему отопительному сезону в Украине уже стартовала. Об этом поведала премьер-министр Юлия Свириденко.

Чиновница рассказала о том, что провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений нашей страны по поводу шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости страны и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.

Сообщается: «Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 миллиардов гривен. Уже сегодня мы должны принять неотложные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру».

Добавляется, что привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.

Были поставлены приоритетные задачи для украинских дипломатов на данном направлении.

По ее словам, речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности страны; увеличении взносов в Фонд поддержки энергетики Украины; обеспечении государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке.

Резюмируется: «Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации наших действий».

Ранее Швеция дала денег на украинскую энергетику.