Россия вооружит «теневой флот»

Россия вооружит «теневой флот»

Александр Панько
19.03.26 13:29
Россия предупредила о намерении применять военные средства для охраны судов, обеспечивающих экспорт её грузов. Об этом заявил помощник главы РФ Николай Патрушев, сообщает TMT.

Так, Патрушев пожаловался, что против торгового флота России «развернута беспрецедентная кампания», и «в охоте на танкеры, сухогрузы и контейнеровозы некоторые страны просто заигрались», поэтому российские власти готовятся принять меры.

«Рассматривается возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты», — рассказал он.

Кроме того, предусматривается конвоирование торговых судов кораблями военно-морского флота РФ. По словам чиновника, риск диверсий против России на море «не снижается». Он вспомнил инцидент с танкером со сжиженным природным газом «Арктик Метагаз», который атаковали 3 марта в Средиземном море. По версии российского Минтранса, удар нанесли украинские военные с помощью беспилотных катеров, запущенных с побережья Ливии.

Патрушев отметил, что на этом фоне усилен контроль за судами, осуществляющими перевозки «в интересах России». В частности, организован их осмотр после прибытия из-за рубежа, а также налажено оперативное взаимодействие судовладельцев с портовыми администрациями.

Кроме того, в «режиме реального времени» отслеживаются все морские объекты, ведущие экономическую деятельность, чтобы предотвратить возможные атаки на суда и места их базирования, включая порты.

По словам Патрушева, политические и дипломатические инструменты «все чаще оказываются неэффективными для противодействия давлению на российское судоходство», поэтому, добавил он, в случае появления новых угроз со стороны европейских стран будут разработаны дополнительные меры.

Напомним, Европейский Союз рассматривает предложение полной запрета морских услуг для российских нефтяных танкеров в рамках ужесточения санкций против РФ.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
