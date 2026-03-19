В Ирландии зарезали украинца

В ирландском городе Корк на 31-летнего украинца напали с ножом. От полученных травм он умер. Об этом сообщило издание The Irish Times.

Отмечается, что мужчина проживал вместе с партнершей и ребенком недалеко от центра города. Вечером 17 марта он вышел в магазин. На улице на него напали и нанесли ножевое ранение в грудь. Несмотря на тяжелую травму, мужчина смог пройти еще около 100 м до своего жилого комплекса, чтобы позвать на помощь, после чего потерял сознание.

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти его не удалось. Правоохранители считают, что нападение могло быть случайным. В среду полиция задержала подозреваемого — 40-летнего мужчину.

После инцидента судебно-медицинские эксперты провели вскрытие тела погибшего, однако его результаты пока не разглашаются. Семье украинца назначили специального сотрудника для поддержки.

По данным следствия, погибший родился в Украине, но большую часть взрослой жизни прожил в Ирландии.

