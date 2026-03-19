Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, — Politico

Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, — Politico

Агата Кловская
19.03.26 11:48
Выборы в Венгрии еще не состоялись, а в Будапеште уже обсуждают: согласится ли премьер Виктор Орбан признать результаты, если проиграет. После поражения 2006 года он вывел людей на улицы, но на этот раз может пойти еще дальше. Как сообщает Politico, об этом рассказала бывший депутат от партии «Фидес» Жужанна Селени.

Жужанна Селени — одна из первых членов «Фидес», которая впоследствии покинула партию — считает, что премьер способен пойти на крайние шаги.

«Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента», — заявила она.

Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение, считает политик.

Данные социологов расходятся в зависимости от того, кто их проводил:

Независимые компании и близкие к «Тисе»: Мадьяр опережает Орбана на 8-10 процентных пунктов.

Компании со связями с «Фидес» (в частности Институт Нежепонта и Центр основных прав): уверенное преимущество Орбана.

Последний раз «Фидес» проигрывал в 2006 году. Сначала Орбан признал поражение. Но через полгода — после утечки речи лидера социалистов, который признал, что солгал избирателям, — ситуация изменилась.

Законодатели «Фидес» воспользовались протестами: демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы толпа могла подойти к зданию. «Фидес вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте», — вспоминает Селени.

Она считает, что Орбан, скорее всего, повторит ту же схему.

«Орбан может впоследствии очень усложнить жизнь Тисе в управлении», — сказала она.

Даже в случае победы оппозиция может столкнуться с серьезными препятствиями. Без двух третей голосов в парламенте «Тиса» не сможет провести большинство реформ.

Среди них — меры, которые требует Брюссель для размораживания около 18 миллиардов евро средств ЕС, заблокированных из-за нарушения верховенства права.

СМИ пишет, что Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов, потому что это повредит его шансам на политическое возвращение. Вместо этого он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам.

«Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение», — цитирует издание политолога Габора Току.

Напомним, рейтинги не отражают реальной картины — преимущество «Тисы» видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах, где «Фидес» имеет глубоко укоренившиеся сети влияния в селах и малых городах.

Поэтому результат непредсказуем, и никто — даже эксперты — не знает, кто победит.

Тэги: выборы, Венгрия, Виктор Орбан

Комментарии

Выбор редакции
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Фото и Видео
fraza.com
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди