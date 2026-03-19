Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

Россия до достижения мирной сделки с Украиной продолжит вести войну на истощение, чтобы достичь своих целей. Об этом во время слушаний в Комитете Сената по вопросам разведки заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.

По ее словам, Россия в течение последнего года «сохраняла преимущество» в войне против Украины.

«Под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом. До достижения мирного соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести затяжную изнурительную войну до тех пор, пока не сочтет свои цели достигнутыми», — сказала Габбард.

Также она отметила, что у России есть возможности бросать вызов интересам США при помощи «военных и невоенных методов».

«Самая большая угроза со стороны России — потенциальная эскалация в конфликте, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия», — добавила директор нацразведки США.

Напомним, еще осенью прошлого года Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российское командование делает ставку на «теорию победы» Владимира Путина, которая предусматривает войну на истощение.

По оценкам аналитиков, Кремль рассчитывает на численное преимущество военнослужащих и ресурсы, чтобы переждать поддержку Украины со стороны Запада и истощить Силы обороны.