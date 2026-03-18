Украинцев предупредили о новом виде мошенничества

Украинцы стали массово получать фейковые электронные письма якобы от имени Государственной налоговой службы, которые содержат вложения с вирусом. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Отмечается, что в теме таких писем говорится о якобы «финансовой проверке» по легализации средств.

«На самом деле эти сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они отправляются с посторонних электронных адресов и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением», — предупреждают налоговики.

Характерной особенностью таких писем является наличие прикрепленных файлов .pdf, .zip, .rar, а также файлов с расширением .exe, .scr.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными: открытие таких файлов может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к нему.

ГНС напомнила, что все официальные электронные адреса службы имеют домен @tax.gov.ua, а официальная почта ГНС — [email protected]. Если письмо пришло с другого домена — это явный признак подделки.