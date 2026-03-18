Госдепартамент США приказал дипломатическим миссиям по всему миру срочно провести оценку безопасности после ударов Ирана. Об этом сообщает The Washington Post.

В документе содержится указание «всем посольствам мира» созвать чрезвычайные комиссии для выявления угроз и пересмотра планов действий.

Причиной является «длительная и меняющаяся ситуация на Ближнем Востоке и потенциальные последствия».

Документ подписал государственный секретарь США Марко Рубио, а сам приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса.

Как отмечает издание, ранее подобные указания получали только дипломатические миссии на Ближнем Востоке.

В то же время нынешнее распоряжение стало первым случаем, когда проверку безопасности приказали провести всем представительствам США в мире на фоне войны в Иране.

В Госдепартаменте отказались от подробных комментариев, отметив, что обнародование внутренних коммуникаций является ненадлежащим.

Впрочем, там отметили, что заседание EAC является стандартной частью протоколов управления рисками и подготовки.

Напомним, с начала американо-израильской военной операции 28 февраля несколько дипломатических миссий США подверглись атакам со стороны Ирана и его союзников.