В Запорожье военный подорвал себя гранатой

В Запорожье военнослужащий подорвал гранату возле многоквартирного жилого дома, в результате чего получил ранения. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Указано, что сегодня утром в дежурную часть отдела полиции № 2 (Александровский) поступило сообщение о том, что возле многоквартирного дома на улице Глиссерной мужчина ведет себя подозрительно и, вероятно, имеет при себе взрывоопасный предмет.

На месте правоохранители обнаружили мужчину, который держал в руках гранату. Он не выражал прямых угроз окружающим, но отказывался положить боеприпас на землю. Во время проведения переговоров мужчина бросил гранату себе под ноги.

«В результате взрыва он получил телесные повреждения в виде осколочных ранений. Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь и обеспечили дальнейшее оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В результате взрыва в квартирах на первом этаже дома выбиты окна. Другие граждане не пострадали.

Личность мужчины уже установлена — им оказался 47-летний военнослужащий. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка. Решается вопрос о его задержании в процессуальном порядке.

Напомним, 16 марта в Запорожье патрульный застрелил нападавшего с оружием — погибший оказался военным в СЗЧ. Его сообщника задержали.