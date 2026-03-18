Украина и Британия подписали оборонную декларацию

Украина и Великобритания подписали декларацию об углублении двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, а также провели первый стратегический диалог по ряду направлений. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что подписание состоялось во время встречи с премьер-министром Киром Стармером в формате стратегического диалога. Зеленский назвал утвержденный сторонами документ «важным шагом» для укрепления защиты.

«Я проинформировал о ситуации на фронте, российских атаках и наших потребностях для защиты жизней. Обсудили развитие совместного оборонного производства, усиление украинской противовоздушной обороны дополнительными ракетами для систем ПВО. Конечно, коснулись и ситуации на Ближнем Востоке», — добавил он.

В Офисе президента рассказали, что в подписанной декларации стороны обозначили ряд направлений сотрудничества между Украиной и Великобританией.

В частности, речь идет об определении рамок усиленного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, направленного на укрепление готовности к коллективной обороне, усиление сдерживания и содействие долгосрочной стабильности и безопасности Европы.

Также документ предусматривает взаимные обязательства по безопасности, партнерство в области оборонной промышленности и технологий, интеграцию боевого опыта Украины для развития современных оборонных возможностей, совместную военную подготовку и обучение, обмен информацией и данными по безопасности. Кроме того, предусмотрены условия реализации и координации в выполнении вышеуказанных обязательств.

Что касается стратегического диалога между Киевом и Лондоном, в ОПУ пояснили, что он охватывает восемь направлений. Речь идет о безопасности, торговле, транспорте, энергетике, юстиции, науке, культуре и внешней политике.

Зеленский и Стармер провели переговоры по каждому направлению с целью обсуждения сфер взаимного сотрудничества и определения стратегических приоритетов на следующий год.

