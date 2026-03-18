Президент США Дональд Трамп считает необходимым пересмотреть членство Америки в Североатлантическом альянсе. Об этом свидетельствует заявление американского лидера, которое цитирует телеканал CNN.

Глава Белого дома раскритиковал отказ союзников присоединиться к американской операции против Ирана, сказал, что членство в НАТО — это «безусловно то, о чём нам стоит задуматься».

Президент сказал, что США не были обязаны помогать, когда Россия вторглась в Украину, фактически приравняв ту войну к войне с Ираном.

«Мы помогаем им, а они не помогли нам, и я считаю, что это очень плохо для НАТО», — добавил он.

Он утверждает, что никто не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, потому что иранская власть «абсолютно безумная, жестокая и склонная к насилию». Союзники США с этим согласны, но «помогать не хотят».

«Мы, как Соединённые Штаты, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим», — отметил Трамп.

По его словам, это нехорошо для партнёрства, когда союзники говорят «то, что вы делаете — это правильно, но мы не собираемся помогать».

Напомним, союзники прохладно восприняли инициативу президента США, который начал войну с Ираном, не спросив их мнения.