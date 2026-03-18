Зеленский призвал готовиться к новой опасности

Доступ к дронам могут получить не только крупные режимы, как в России и Иране, но и даже террористические группировки или преступники, действующие в одиночку. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в британском парламенте.

Иран и Россия получили возможность убивать «дешево и на большом расстоянии». Сейчас один «шахед» стоит около 50 тысяч долларов. И партнеры Украины для их уничтожения часто используют ракеты, стоимость которых достигает 4 млн долларов.

«Иранцы знали, что ни одна ПВО в мире не может остановить такие дроны, такое количество дронов. И мы это изменили. В Украине мы останавливаем один такой дрон двумя или тремя перехватчиками, которые стоят меньше чем 10 тысяч долларов», — обратил внимание президент.

В контексте распространения дронов речь идет не только о нападениях со стороны государств. Поскольку теперь массовые атаки уже стоят не миллиарды, а гораздо меньше.

«Мы должны быть готовы к любому типу атак. В частности — со стороны негосударственных субъектов: преступных группировок, террористических групп, а также одиночных нападающих, которые могут получить доступ к таким технологиям... Уже не только такой богатый и безумный, как Путин, может себе это позволить», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока.

Через несколько дней стало известно, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты американских военных баз в Иордании, а также на Ближний Восток отправились три украинские команды для защиты от иранских «шахедов» — в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.