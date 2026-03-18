Группа экспертов из Европейского Союза посетит место разрушения нефтепровода Дружба в Украине в среду, 18 марта. Они оценят повреждения и фронт работ для восстановления его работы. Об этом сообщил информированный анонимный источник «Европейской правды».

«Делегация, состоящая из нескольких инженеров, уже находится в Киеве», — сообщил собеседник.

Он добавил, что планами делегации и логистикой занимается представительство ЕС в Украине.

По данным другого источника в ЕС, в группу экспертов не входят представители Венгрии или Словакии.

Напомним, в конце января транспортировка российской нефти по Дружбе через Украину была остановлена после масштабной атаки России. Но Венгрия и Словакия почему-то считают Киев виновным в остановке транспортировки нефти.