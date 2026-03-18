Трамп в очередной раз объявил сроки завершения операции в Иране

Соединённые Штаты Америки пока не готовы завершить операцию в Иране, но сделают это «в ближайшем будущем». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает британское издание The Guardian.

На вопрос, есть ли у него план действий по Ирану «на следующий день», Трамп ответил, что если США прекратят военную операцию сейчас, то «Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться».

«Но мы ещё не готовы уйти. Однако мы уйдём в ближайшем будущем, мы уйдём практически в ближайшем будущем», — заверил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что США имеют «большую поддержку» от стран Ближнего Востока, но «практически не получили поддержки» от НАТО.

Напомним, Трамп приказал прекратить любые переговоры с Ираном.