Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали проведение супербоя

Боксерский обозреватель Гарет Дэвис сообщил, что бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли соглашения о проведении боя.

По информации журналиста, британские боксеры уже подписали контракты на предстоящий поединок.

«Бой Фьюри — Джошуа подписан. Просто пока он подписан за кулисами. Это достоверная информация. Они подписали контракты с большими спонсорами. Этот поединок будет на Netflix. Все согласовано. Они двигаются к этому, они оба хотят этот бой. Условия согласованы, бой состоится», — сказал Дэвис в эфире talkSPORT Boxing.

Напомним, что попытки организовать бой Фьюри и Джошуа проходили в прошлом году, однако в декабре Эй Джей попал в аварию, унесшую жизни двух его тренеров, после чего он приостановил карьеру.

Фьюри проведет свой следующий поединок 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне, где встретится с Арсланбеком Махмудовым.