Тегеран никогда не обращался к США с просьбой о прекращении огня или переговорах, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Такое заявление он сделал во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News, сообщает BBC.

Аббас Арагчи подчеркнул, что Иран не видит смысла в ведении диалога с США после того, как последние решили атаковать его страну.

«Мы не видим никакой причины, почему мы должны разговаривать с американцами, ведь мы разговаривали с ними, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать нашу самооборону», — сказал иранский министр.

Выступление иранского министра стало реакцией на заявление Дональда Трампа, который подчеркнул неготовность администрации США заключить соглашение с Ираном о прекращении войны. По его словам, условия пока что недостаточно хорошие. При этом Трамп утверждал, что Тегеран, по его данным, стремится достичь соответствующего соглашения. В то же время он отказался назвать условия, которые бы его устроили.

Напомним, что глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что война США с Ираном продлится от четырех до шести недель, но окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.