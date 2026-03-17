США и Куба могут приблизиться к неожиданному соглашению

Агата Кловская
16.03.26 13:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время достичь соглашения с Кубой или принять другие решения в отношении острова. По его словам, дальнейшее развитие событий в отношениях между странами может произойти достаточно быстро. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, США уже ведут контакты с Гаваной, однако сначала планируют обсудить ситуацию с Ираном.

«Куба также хочет заключить сделку, и я думаю, что мы довольно скоро или заключим соглашение, или сделаем все, что нам нужно», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Он добавил, что диалог с кубинской стороной продолжается, однако приоритетом Вашингтона на данный момент остаются переговоры с Тегераном.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее сообщил, что Гавана уже начала переговоры с Соединенными Штатами.

По его словам, страна переживает один из самых серьезных экономических кризисов за последние десятилетия.

«Эти переговоры направлены на поиск решений через диалог по двусторонним разногласиям, которые существуют между двумя странами», — отметил Диас-Канель в видеообращении, которое показало государственное телевидение.

Кубинский лидер выразил надежду, что переговоры помогут двум государствам «отойти от конфронтации».

Сложная экономическая ситуация в стране во многом связана с перебоями в поставках нефти, от которой Куба зависит для работы электростанций и транспортной системы.

Из-за нехватки топлива власти были вынуждены вводить регулярные отключения электроэнергии по всей стране, а также ограничивать работу некоторых государственных служб.

В последние недели Трамп неоднократно заявлял, что Куба находится на грани экономического коллапса и заинтересована в договоренностях с США.

Ранее он даже предположил, что остров может стать объектом «дружественного захвата», однако затем добавил, что «это может быть и недружественный захват».

Несмотря на начало контактов, между сторонами сохраняются серьезные разногласия.

В Вашингтоне не исключают, что возможное смягчение давления будет зависеть от политических и экономических уступок со стороны Гаваны.

В свою очередь кубинские власти подчеркивают, что переговоры должны проходить с уважением независимости страны.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что перед Кубой стоит два возможных сценария дальнейшего развития событий. По его словам, страна может согласиться на «дружественное поглощение», однако, если этого не произойдет, процесс может пройти и в «недружественной» форме, хотя, как отметил американский лидер, это в итоге не имеет принципиального значения.

