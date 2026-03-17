Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Такера Карлсона хотят судить в США за госизмену

Такера Карлсона хотят судить в США за госизмену

Агата Кловская
16.03.26 13:25
345
Такера Карлсона хотят судить в США за госизмену

Такер Карлсон заявил, что Министерство юстиции президента Дональда Трампа может возбудить против него уголовное дело. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовал на Х бывшийведущий Fox News.

В своем выступлении Такер Карлсон заявил, что ЦРУ «готовит определенный уголовный акт» против него в Министерство юстиции «на основе предполагаемого преступления».

Основные тезисы ведущего:

— Слежка за перепиской: Карлсон убежден, что ЦРУ получило доступ к его частным текстовым сообщениям.

— Причина расследования: Следователей якобы заинтересовали его разговоры с официальными лицами в Иране, которые состоялись еще до начала открытого военного противостояния.

— Суть обвинения: Журналист предполагает, что его хотят признать иностранным агентом (согласно закону FARA), который действовал в интересах враждебного США государства.

Речь идет о «Законе о регистрации иностранных агентов (FARA)». Он требует от лиц, занимающихся политической деятельностью в интересах иностранных правительств или организаций, открыто декларировать свою деятельность и источники финансирования. Нарушение этого закона предусматривает серьезную уголовную ответственность.

По словам Такера, Министерство юстиции США по инициативе ЦРУ готовит против него дело, обвиняя в работе в пользу иностранного государства.

Вместе с тем, журналист подчеркнул, что его работа заключается в общении с разными людьми для выяснения событий в мире, и он не намерен прекращать эту деятельность.

«Моя работа — постоянно общаться со всеми и пытаться выяснить, что происходит в мире. Это буквально то, чем я зарабатываю на жизнь, и я не собираюсь прекращать это делать, да и не должен, я думаю», — сказал он.

«Я также американец. Я могу разговаривать с кем угодно. У меня нет секретов, которые я мог бы разглашать. Поэтому, с юридической точки зрения, я считаю это дело абсурдным, и сомневаюсь, что оно вообще станет делом», — продолжил он.

Напомним, что Такер Карлсон выражал свое несогласие с войной в Иране во время трех встреч с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в течение недель, предшествовавших военной кампании, которая началась 28 февраля.

Тэги: США, госизмена, Такер Карлсон

Комментарии

Статьи

fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
fraza.com
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди