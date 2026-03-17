Такера Карлсона хотят судить в США за госизмену

Такер Карлсон заявил, что Министерство юстиции президента Дональда Трампа может возбудить против него уголовное дело. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовал на Х бывшийведущий Fox News.

В своем выступлении Такер Карлсон заявил, что ЦРУ «готовит определенный уголовный акт» против него в Министерство юстиции «на основе предполагаемого преступления».

Основные тезисы ведущего:

— Слежка за перепиской: Карлсон убежден, что ЦРУ получило доступ к его частным текстовым сообщениям.

— Причина расследования: Следователей якобы заинтересовали его разговоры с официальными лицами в Иране, которые состоялись еще до начала открытого военного противостояния.

— Суть обвинения: Журналист предполагает, что его хотят признать иностранным агентом (согласно закону FARA), который действовал в интересах враждебного США государства.

Речь идет о «Законе о регистрации иностранных агентов (FARA)». Он требует от лиц, занимающихся политической деятельностью в интересах иностранных правительств или организаций, открыто декларировать свою деятельность и источники финансирования. Нарушение этого закона предусматривает серьезную уголовную ответственность.

По словам Такера, Министерство юстиции США по инициативе ЦРУ готовит против него дело, обвиняя в работе в пользу иностранного государства.

Вместе с тем, журналист подчеркнул, что его работа заключается в общении с разными людьми для выяснения событий в мире, и он не намерен прекращать эту деятельность.

«Моя работа — постоянно общаться со всеми и пытаться выяснить, что происходит в мире. Это буквально то, чем я зарабатываю на жизнь, и я не собираюсь прекращать это делать, да и не должен, я думаю», — сказал он.

«Я также американец. Я могу разговаривать с кем угодно. У меня нет секретов, которые я мог бы разглашать. Поэтому, с юридической точки зрения, я считаю это дело абсурдным, и сомневаюсь, что оно вообще станет делом», — продолжил он.

Напомним, что Такер Карлсон выражал свое несогласие с войной в Иране во время трех встреч с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в течение недель, предшествовавших военной кампании, которая началась 28 февраля.