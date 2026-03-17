Трамп пророчит НАТО «очень плохое» будущее

Президент США Дональд Трамп предупредил, что у НАТО будет «очень плохое» будущее, если союзники не помогут с разблокировкой Ормузского пролива. Таким образом он призвал страны Европы присоединиться к военным действиям против Ирана. Об этом американский лидер заявил в интервью Financial Times в понедельник, 16 марта.

В своем заявлении Трамп выступил с фактически ультимативным обращением к союзникам, подчеркивая, что НАТО должно отвечать взаимностью за поддержку со стороны США.

«У нас есть НАТО. Мы были очень любезны. Мы не были обязаны помогать им с Украиной. Украина расположена за тысячи километров от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом», — заявил президент США.

Американский президент подчеркнул, что любая поддержка будет ценной. В частности, он попросил предоставить военные тральщики — технику, которой якобы больше в Европе, чем в Соединенных Штатах. Кроме того, он намекнул на необходимость привлечения европейских спецназовцев или других военных сил для «нейтрализации иранских злоумышленников, активность которых наблюдается в Персидском заливе».

По мнению Трампа, европейские страны и Китай, которые получают значительную часть своей нефти через Ормузский пролив, тоже должны присоединиться к поддержанию «порядка», ведь сами являются бенефициарами этого ключевого пути. Если НАТО не ответит на его призывы или ответит отказом, последствия для альянса могут быть очень негативными.

«Если не будет ответа или ответ будет отрицательным, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — говорит президент США.

Президент США также обратился к Китаю, заявляя о ожиданиях его участия в разблокировке пролива. Эта тема может стать ключевой во время его следующей встречи с главой КНР Си Цзиньпином в конце месяца в Пекине.

«Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива... Мы хотели бы знать об этом заранее. Две недели — это слишком долго (ждать саммита)... Мы можем отложить поездку», — сказал Трамп, не уточнив, на какой срок может быть перенесена поездка.

