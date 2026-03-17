Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая

Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая

Александр Панько
16.03.26 11:48
301
Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая

Россия и Китай оказывают Ирану военную помощь и выступают стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Politico.

В интервью телеканалу MS NOW глава иранского МИД подтвердил, что Тегеран поддерживает глубокое взаимодействие с Москвой и Пекином. По его словам, это сотрудничество имеет комплексный характер и охватывает ключевые сферы безопасности.

«В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военную помощь», — подчеркнул Арагчи.

Он также добавил, что Иран имел «хорошее сотрудничество с этими странами — политически, экономически, даже военно», назвав РФ и КНР стратегическими партнерами во время войны против Вашингтона и Иерусалима.

На этом фоне президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану, поскольку считает это симметричным ответом на поддержку Украины со стороны Штатов.

Арагчи также затронул вопрос судоходства в Ормузском проливе, который является критической артерией для мирового экспорта энергоносителей. Напряженность в этом регионе уже привела к тому, что цена нефти пересекла отметку в 100 долларов за баррель.

Министр заявил, что Тегеран выборочно ограничивает движение судов в этих водах. Он отметил, что пролив закрыт для танкеров и кораблей, принадлежащих США, Израилю и их союзникам, для других стран путь остается свободным.

Напомним, недавно в Кремле открыто заявили, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва официально поддерживает Тегеран, считая действия западных стран в этой ситуации «несправедливыми».

Тэги: Китай, Иран, Россия, поддержка

Комментарии

Статьи

Дайджест

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди