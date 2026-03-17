Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая

Россия и Китай оказывают Ирану военную помощь и выступают стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Politico.

В интервью телеканалу MS NOW глава иранского МИД подтвердил, что Тегеран поддерживает глубокое взаимодействие с Москвой и Пекином. По его словам, это сотрудничество имеет комплексный характер и охватывает ключевые сферы безопасности.

«В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военную помощь», — подчеркнул Арагчи.

Он также добавил, что Иран имел «хорошее сотрудничество с этими странами — политически, экономически, даже военно», назвав РФ и КНР стратегическими партнерами во время войны против Вашингтона и Иерусалима.

На этом фоне президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану, поскольку считает это симметричным ответом на поддержку Украины со стороны Штатов.

Арагчи также затронул вопрос судоходства в Ормузском проливе, который является критической артерией для мирового экспорта энергоносителей. Напряженность в этом регионе уже привела к тому, что цена нефти пересекла отметку в 100 долларов за баррель.

Министр заявил, что Тегеран выборочно ограничивает движение судов в этих водах. Он отметил, что пролив закрыт для танкеров и кораблей, принадлежащих США, Израилю и их союзникам, для других стран путь остается свободным.

Напомним, недавно в Кремле открыто заявили, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва официально поддерживает Тегеран, считая действия западных стран в этой ситуации «несправедливыми».