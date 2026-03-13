Иран угрожает устроить «нефтяной ад» на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что подожжет нефтяные и газовые объекты региона, если энергетическая инфраструктура и порты Ирана будут атакованы. Об этом сообщает CNN.

«Мы предупреждаем правительство агрессора и всех его союзников, что малейшее нападение на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана будет сопровождаться нашим сокрушительным и разрушительным ответом», — говорится в заявлении КСИР.

С начала операции в Иране США нанесли удары по более чем 5500 целям на территории страны, включая более 60 кораблей.

Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.