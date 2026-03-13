ТОП-ТЕМЫ:
Топливо на заправках продолжает стремительно дорожать

Александр Панько
13.03.26 15:50
Ценники на топливо снова поползли вверх. Если еще вчера премиальный дизель можно было найти дешевле, то сегодня на одной из АЗС он вплотную приблизился к 82 грн, а газ в одной из сетей почти достиг отметки в 45 грн.

По результатам мониторинга цен, бензин в популярных сетях автозаправочных станций остался стабильными, однако наблюдается подорожание дизельного топлива и автомобильного газа на ряде ключевых АЗС.

OKKO

Сеть повысила стоимость дизеля и газа на 1 гривну.

  • Бензин Pulls 100: 80,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 73,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 70,99 грн
  • ДТ Pulls: 79,99 грн (было 78,99 грн)
  • ДТ Евро: 76,99 грн (было 75,99 грн)
  • Газ: 43,99 грн (было 42,99 грн)

WOG

На заправках WOG цены на дизельное топливо выросли на 1 гривну, на газ — аналогично.

  • Бензин 100: 80,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 73,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 70,99 грн
  • ДТ Евро-5: 77,99 грн (было 76,99 грн)
  • ДТ Mustang: 80,99 грн (было 79,99 грн)
  • Газ: 44,98 грн (было 43,98 грн)

SOCAR

Сеть SOCAR также откорректировала стоимость дизельного топлива и автогаза на 1 гривну.

  • Бензин NANO 100: 80,99 грн
  • Бензин NANO 95: 74,99 грн
  • Бензин А-95: 70,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 81,99 грн (было 80,99 грн)
  • ДТ NANO: 78,99 грн (было 77,99 грн)
  • Газ: 43,98 грн (было 42,98 грн)

«Укрнафта»

На заправках государственной «Укрнафты» по состоянию на сегодня стоимость всех видов топлива осталась без изменений по сравнению с предыдущими сутками.

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 75,99 грн
  • ДТ: 71,99 грн
  • Газ: 40,99 грн

Напомним, на мировом энергетическом рынке сейчас наблюдается нестабильность. После начала операции США и Израиля против Ирана цены на нефть остаются высокими и колеблются.

Война на Ближнем Востоке повлияла на движение танкеров через Ормузский пролив и работу НПЗ в ряде стран Персидского залива.

