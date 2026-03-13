Новости > Путин тайно управляет ударами Ирана по США и союзникам, — СМИ

Путин тайно управляет ударами Ирана по США и союзникам, — СМИ

Александр Панько
13.03.26 14:47
125
Путин тайно управляет ударами Ирана по США и союзникам, — СМИ

Российская разведка, вероятно, оказывает поддержку Ирану для проведения ударов в ответ по США, Израилю и их союзникам в регионе Персидского залива. Это, а также возможность китайской помощи Тегерану, свидетельствуют о растущем сотрудничестве между противниками Соединенных Штатов на фоне угрозы эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, полученной от осведомленных лиц и данных американской и западной разведок, Россия в настоящее время передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактические рекомендации для использования дронов. Основная цель — поддержка иранских контрударов по войскам США в регионе, отмечает издание.

Также министр обороны Великобритании Джон Хилли подтвердил, что Россия может помогать Ирану в применении ударных беспилотников во время атак на Ближнем Востоке. Об этом он сказал после совещания с британскими военными в Лондоне, сообщает The Guardian.

По словам Хилли, за некоторыми тактическими решениями Ирана в использовании дронов может стоять Кремль.

«Я думаю, никого не удивит, что за некоторыми тактическими действиями Ирана, а возможно и за частью его вооружений, стоит невидимая рука Владимира Путина», — заявил министр.

Британский генерал-лейтенант Ник Перри сообщил Хилли, что Россия, вероятно, поделилась с Ираном и его союзниками рекомендациями по использованию беспилотников. По его словам, иранские операторы начали применять дроны на значительно более низкой высоте, что затрудняет их обнаружение и перехват современными системами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее СМИ уже информировали, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Однако у Трампа опровергли помощь Ирану со стороны России, поверив путинским приспешникам «на слово».

Тэги: США, Владимир Путин, Иран

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
13.03.26 16:43

Иран угрожает устроить «нефтяной ад» на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

13.03.26 16:34

В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

13.03.26 16:08

США уже потратили на войну с Ираном 11 миллиардов долларов

13.03.26 15:50

Топливо на заправках продолжает стремительно дорожать

13.03.26 15:48

Канада потратит на милитаризацию Арктики огромные деньги

13.03.26 15:33

Украинцам рассказали, какой будет погода 14 марта

13.03.26 14:56

В пустыне Сахара… выпал снег

13.03.26 13:49

Трамп анонсировал новые удары по Ирану

13.03.26 13:46

Стало известно, сколько денег Испания дала Украине с начала войны

13.03.26 09:51

Украина и Румыния построят две линии электропередач, — Зеленский

13.03.26 09:12

«Укрэнерго» подтвердило отключение на пятницу

12.03.26 12:08

Зеленский рассказал о новых программах поддержки для украинцев

11.03.26 11:23

Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

11.03.26 09:09

Частичные отключения света продлили на среду, 11 марта

11.03.26 08:36

Состояние Трампа продолжает быстро увеличиваться

10.03.26 09:47

Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

09.03.26 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 274 040 солдат

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 16:23

В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине, — ISW

06.03.26 21:20

Трамп спрогнозировал, что будет с ценами на нефть

06.03.26 20:13

Катарский чиновник предрек гигантское подорожание нефти

06.03.26 23:59

Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

09.03.26 09:05

Трамп рассказал, когда снизятся цены на нефть

06.03.26 19:43

Электричество в Украине продолжат массово отключать 7 марта

09.03.26 12:31

Одна из стран Европы ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

10.03.26 12:59

Администрация Трампа в панике от роста цен на нефть, — CNN

10.03.26 07:47

Японцы раскрыли интересный секрет кошек

09.03.26 10:14

В Саудовской Аравии сделали тревожное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

06.03.26 18:31

Нефть в мире продолжает быстро расти в цене

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

