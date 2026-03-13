Российская разведка, вероятно, оказывает поддержку Ирану для проведения ударов в ответ по США, Израилю и их союзникам в регионе Персидского залива. Это, а также возможность китайской помощи Тегерану, свидетельствуют о растущем сотрудничестве между противниками Соединенных Штатов на фоне угрозы эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, полученной от осведомленных лиц и данных американской и западной разведок, Россия в настоящее время передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактические рекомендации для использования дронов. Основная цель — поддержка иранских контрударов по войскам США в регионе, отмечает издание.

Также министр обороны Великобритании Джон Хилли подтвердил, что Россия может помогать Ирану в применении ударных беспилотников во время атак на Ближнем Востоке. Об этом он сказал после совещания с британскими военными в Лондоне, сообщает The Guardian.

По словам Хилли, за некоторыми тактическими решениями Ирана в использовании дронов может стоять Кремль.

«Я думаю, никого не удивит, что за некоторыми тактическими действиями Ирана, а возможно и за частью его вооружений, стоит невидимая рука Владимира Путина», — заявил министр.

Британский генерал-лейтенант Ник Перри сообщил Хилли, что Россия, вероятно, поделилась с Ираном и его союзниками рекомендациями по использованию беспилотников. По его словам, иранские операторы начали применять дроны на значительно более низкой высоте, что затрудняет их обнаружение и перехват современными системами противовоздушной обороны.

Напомним, ранее СМИ уже информировали, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Однако у Трампа опровергли помощь Ирану со стороны России, поверив путинским приспешникам «на слово».