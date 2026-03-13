Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшие удары по «сумасшедшим подонкам» в Иране. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Как заявил Трамп, с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились.

По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана «больше не существуют».

Также Трамп утверждает, что иранские ракеты, беспилотники и другие средства были уничтожены, а лидеры страны «исчезли с лица земли».

«У нас есть беспрецедентная огневая мощь, неограниченное количество боеприпасов и много времени — смотрите, что сегодня случится с этими сумасшедшими подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединённых Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!», — отметил президент США.

Трамп также опроверг информацию газеты The New York Times о том, что США не побеждают в войне.

По словам Трампа, Америка уничтожает «террористический режим Ирана» в военном, экономическом и других аспектах.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о победе в военном конфликте с Ираном, но отметил, что американские силы остаются на боевых позициях для полного завершения операции.