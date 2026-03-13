Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп заявил, что у США есть безлимитный запас боеприпасов

Трамп заявил, что у США есть безлимитный запас боеприпасов

Александр Панько
13.03.26 10:07
91
Трамп заявил, что у США есть безлимитный запас боеприпасов

Президент США Дональд Трамп похвастался американским оружием. Он сделал пост в социальной сети Truth Social.

Американский лидер написал: «У нас беспрецедентная огневая мощь, безлимитный запас боеприпасов и много времени».

Политик уверяет, что флот и ВВС Ирана разбиты, а США «продолжают уничтожение иранских ракет, БПЛА и всего остального, а иранские лидеры стерты с лица земли».

При этом Дональд Трамп назвал ошибочным предположение, что США не побеждают в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп прокомментировал войну с Ираном.

Тэги: США, Иран, мир, война, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.03.26 10:36

США разрешили покупать российскую нефть, но есть нюансы

13.03.26 10:34

Россия планирует увеличить «теневой флот», — разведка

13.03.26 10:12

Новый лидер Ирана сделал первое заявление

13.03.26 09:51

Украина и Румыния построят две линии электропередач, — Зеленский

13.03.26 09:31

Депортация детей в РФ — преступление против человечности, — ООН

13.03.26 09:29

Что происходит на фронте: ситуация на 13 марта

13.03.26 09:13

Каллас сделала дерзкое заявление по поводу США

13.03.26 09:12

«Укрэнерго» подтвердило отключение на пятницу

13.03.26 07:27

Трамп прокомментировал войну с Ираном

13.03.26 09:51

Украина и Румыния построят две линии электропередач, — Зеленский

13.03.26 09:12

«Укрэнерго» подтвердило отключение на пятницу

12.03.26 12:08

Зеленский рассказал о новых программах поддержки для украинцев

11.03.26 11:23

Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

11.03.26 09:09

Частичные отключения света продлили на среду, 11 марта

11.03.26 08:36

Состояние Трампа продолжает быстро увеличиваться

10.03.26 09:47

Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

09.03.26 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 274 040 солдат

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 16:23

В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине, — ISW

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 17:20

Правительство начало решать вопрос с ценами на топливо

06.03.26 17:30

Стала известна ситуация с озимыми культурами в Украине

06.03.26 13:23

Трамп назвал следующую цель США после Ирана

06.03.26 17:47

Свириденко сообщила важную новость по поводу финансирования украинской науки

06.03.26 13:45

Зеленский рассказал, во сколько Украине обойдется ремонт дорог

06.03.26 21:20

Трамп спрогнозировал, что будет с ценами на нефть

06.03.26 20:13

Катарский чиновник предрек гигантское подорожание нефти

06.03.26 23:59

Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

06.03.26 18:05

Зеленский предрек новое наступление России в Донецкой области

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди