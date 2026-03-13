Трамп заявил, что у США есть безлимитный запас боеприпасов

Президент США Дональд Трамп похвастался американским оружием. Он сделал пост в социальной сети Truth Social.

Американский лидер написал: «У нас беспрецедентная огневая мощь, безлимитный запас боеприпасов и много времени».

Политик уверяет, что флот и ВВС Ирана разбиты, а США «продолжают уничтожение иранских ракет, БПЛА и всего остального, а иранские лидеры стерты с лица земли».

При этом Дональд Трамп назвал ошибочным предположение, что США не побеждают в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп прокомментировал войну с Ираном.