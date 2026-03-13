Кремль планирует увеличить количество танкеров, которые транспортируют нефть под флагом РФ. Решение продиктовано все более частыми прецедентами задержаний танкеров «теневого флота» странами Европы и США. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Также это может свидетельствовать о взаимодействии России с Ираном в контексте координации безопасного прохода судами «теневого флота» зоны военного конфликта на Ближнем Востоке, добавили в ведомстве.

В СВРУ отметили, что федеральное автономное учреждение «российский морской регистр судоходства» (находится под санкциями ЕС) в ближайшее время планирует провести идентификацию и осмотр около 80 танкеров с целью их перерегистрации.

Распределение танкеров по странам регистрации судовладельцев следующее: Сейшельские острова — 35 судов, Китай — 23 судна, Азербайджан — 13 судов и Самоа — 8 судов. Кроме того, есть танкеры, принадлежащие судовладельцам с регистрацией во Вьетнаме, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах.

Увеличение «теневого флота» под российским флагом автоматически облегчает РФ задачу внедрить на них агентуру российских спецслужб для дальнейшего осуществления разведывательно-диверсионной деятельности против стран Запада.

«Особой актуальности это приобретает в Балтийском регионе, через который обеспечивается более 40% морского экспорта российской нефти», — отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация танкеров под российским флагом окончательно «развязывает руки» Кремлю в контексте использования таких судов как инструмента гибридных угроз для Европы и других стран Запада.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение полного запрета морских услуг для российских нефтяных танкеров в рамках усиления санкций против РФ.