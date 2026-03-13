Новый лидер Ирана сделал первое заявление

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые сделал заявление после избрания на должность. Соответствующую речь Хаменеи, транслировавшуюся на иранском телевидении, цитируют британский телеканал Sky News и американский телеканал CNBC.

Все американские военные базы на Ближнем Востоке должны быть немедленно закрыты, и «эти базы будут атакованы», подчеркнул новый иранский лидер в своем обращении.

По его словам, блокада Ормузского пролива должна быть продолжена как «средство давления на врага».

Иран атакует якобы только иностранные базы в соседних странах и верит в дружбу со своими соседями, добавил Моджтаба Хаменеи.

Он поблагодарил «народ Ирана из всех слоев общества, который выступил против врага».

Верховный лидер Ирана уточнил, что ущерб тем людям, которые «потеряли своих близких во время войны», будет компенсирован.

«Иран не удержится от мести за кровь своих мучеников», — резюмировал Хаменеи.

Напомним, на фоне длительного отсутствия нового лидера Ирана западные СМИ начали писать о том, что он был ранен, в частности, была версия, что он лежит в коме.

Перед этим Министерство иностранных дел Ирана на фоне слухов подтвердило, что Хаменеи был ранен, но утверждает, что теперь он чувствует себя хорошо.