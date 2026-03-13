Украина и Румыния подписали документ о строительстве интерконнекторов. Один из них могут построить уже в этом году, сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с румынским коллегой Никушором Даном в Бухаресте в четверг, 12 марта.

«В эти недели мы работаем над расширением трансграничного энергетического сотрудничества. Важно, что мы строим с Румынией две новые линии для поставки электроэнергии. Работа начинается, и это то, что может поддержать наши регионы, в частности Черновицкую область. Это то, что позволит Румынии стать сильнее с точки зрения гарантирования энергетической безопасности в нашей части Европы. Это точно взаимовыгодно для обоих наших государств. Соответствующий документ о строительстве интерконнекторов сегодня также подписан», — заявил он.

Зеленский уточнил, что речь идет о малом и большом интерконнекторах, что влияет на сроки их сооружения. Он надеется, что первый уже построят до конца года.

Что касается большого интерконнектора, то его строительство могло длиться до пяти лет. Однако, по словам президента, во время сегодняшнего обсуждения согласовали срок в два года.

Также Зеленский сообщил, что сегодня на переговорах шла речь об импорте в Украину американского сжиженного природного газа (СПГ/LNG).

«Важно, что все страны, которые на этом пути, помогают — и среди них наш сосед, Румыния. Мы говорим о большом объеме. Безусловно, это стратегическое партнерство, потому что тем объемом газа, который не будет использовать Украина, мы сможем помогать другим странам. Для этого у нас есть газохранилища, то есть есть где хранить (газ). И нам будет достаточно, и другим странам», — сказал он.

Напомним, 12 марта, президенты Украины и Румынии подписали декларацию о стратегическом партнерстве и ряд других важных документов.