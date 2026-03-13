Депортация украинских детей в Россию — преступление против человечности. Об этом говорится в докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, сообщает Офис генерального прокурора.

Депортация украинских детей Россией рассматривается как преступление против человечности. Также комиссия указывает, что принудительное перемещение детей в РФ является военным преступлением.

Ювенальные прокуроры Офиса генерального прокурора сотрудничали с комиссией, обеспечивая предоставление необходимых доказательств для подготовки доклада.

По данным доклада:

— задокументирован вывоз как минимум 1205 детей из Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей;

— более 80% детей до сих пор находятся под контролем России;

— детей размещали в семьях и учреждениях в 21 регионе РФ, предоставляли гражданство и включали в базы усыновления.

Комиссия отмечает, что Россия ведет скоординированную государственную политику, за которую отвечают должностные лица разных уровней, включая президента РФ.

Напомним, украинские правоохранители уже сообщили о подозрении более 20 лицам, причастным к депортации детей. Устанавливаются другие причастные.