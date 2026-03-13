«Укрэнерго» подтвердило отключение на пятницу

Во всех регионах Украины 13 марта с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, тогда как с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощностей для промышленных потребителей. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений будут опубликованы на официальных страницах облэнерго в регионах.

Отдельно в компании напомнили о необходимости бережного потребления электроэнергии.

Напомним, за последние дни дефицит электроэнергии снизился в разы — до 1 ГВт. Это дало возможность смягчить графики отключений в Украине.