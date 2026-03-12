Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot

Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot

Александр Панько
12.03.26 14:36
173
Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot

Новая война на Ближнем Востоке может осложнить возможности Украины защищаться от российских ракетных атак. Использование систем противовоздушной обороны США и их союзниками в регионе приводит к быстрому расходованию запасов ракет-перехватчиков. Об этом сообщает Politico.

С начала конфликта американские военные и союзники в странах Персидского залива применили сотни ракет комплекса Patriot для перехвата иранских ракет и беспилотников.

По оценкам аналитиков, за первые недели боевых действий могло быть использовано до тысячи перехватчиков типа PAC-3.

В Министерстве обороны Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что Иран выпустил по территории страны более 1475 беспилотников, а также 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет.

Большинство этих целей было уничтожено средствами ПВО, включая комплексы Patriot и систему Terminal High Altitude Area Defense.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема нехватки ракет для противовоздушной обороны существовала и раньше. Однако новый конфликт способен заметно усугубить ситуацию.

По его словам, война на Ближнем Востоке «уменьшит возможности получить больше ракет» для украинской противовоздушной обороны.

Европейские чиновники также опасаются, что Владимир Путин может попытаться воспользоваться ситуацией и усилить атаки на украинскую инфраструктуру, пока внимание США и их союзников будет сосредоточено на другом конфликте.

Американская оборонная компания Lockheed Martin уже согласилась увеличить выпуск ракет для комплексов Patriot почти втрое — примерно с 600 до около 2000 единиц в год. Однако эксперты отмечают, что для полного наращивания производства потребуется несколько лет.

До начала крупных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали около 270 таких ракет ежегодно, что значительно меньше нынешних потребностей.

Некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность возможными изменениями в политике администрации Дональд Трамп относительно военной поддержки Украины. Они допускают, что объем помощи может быть пересмотрен.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости развивать собственную оборонную промышленность.

Министр обороны Финляндия Антти Хаккянен заявил, что региону необходима собственная промышленная база для производства вооружений, чтобы Украина могла быстрее получать системы противовоздушной обороны.

Напоминаем, что в первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и его союзники использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Украина за весь период войны получила примерно 600 таких ракет.

Тэги: Украина, ПВО, ракеты

Комментарии

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.03.26 16:59

Обновлен прогноз добычи нефти в мире – цифры существенно снижены

12.03.26 16:51

Младший брат Илона Маска тоже стал миллиардером

12.03.26 16:21

В Венгрии выдвинули безумное обвинение против Украины

12.03.26 15:58

Зеленский сравнил Орбана с Путиным и призвал ЕС к «плану Б»

12.03.26 15:39

Эксперты рассказали, как перекрытие Ормузского пролива обвалило добычу нефти

12.03.26 15:32

Стало известно, где и как сейчас сидит Мадуро

12.03.26 15:08

Нарколог предупредил об опасности безалкогольного пива и вина

12.03.26 14:56

Австралийцы узнали о депрессии кое-что жуткое

12.03.26 14:54

Рост цен на нефть: в Дании дали странный совет водителям

12.03.26 12:08

Зеленский рассказал о новых программах поддержки для украинцев

11.03.26 11:23

Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

11.03.26 09:09

Частичные отключения света продлили на среду, 11 марта

11.03.26 08:36

Состояние Трампа продолжает быстро увеличиваться

10.03.26 09:47

Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

09.03.26 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 274 040 солдат

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 16:23

В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине, — ISW

06.03.26 12:51

Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

06.03.26 10:37

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 10:04

Венгрия похитила украинские инкассаторские автомобили вместе с сотрудниками, — «Ощадбанк»

06.03.26 10:37

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

06.03.26 17:20

Правительство начало решать вопрос с ценами на топливо

06.03.26 13:23

Трамп назвал следующую цель США после Ирана

06.03.26 21:20

Трамп спрогнозировал, что будет с ценами на нефть

06.03.26 20:13

Катарский чиновник предрек гигантское подорожание нефти

06.03.26 17:30

Стала известна ситуация с озимыми культурами в Украине

06.03.26 13:45

Зеленский рассказал, во сколько Украине обойдется ремонт дорог

06.03.26 17:47

Свириденко сообщила важную новость по поводу финансирования украинской науки

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди