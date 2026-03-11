За время правления Путина цены в России выросли в десять раз

За 26 лет потребительские цены в России выросли в среднем в 10,3 раза, подсчитали эксперты проекта «Если быть точным на основе данных Росстата».

Товары и услуги, которые в начале 2000 года стоили 100 руб, к концу 2025 года обходились примерно в 1033 руб. Среднегодовой темп роста цен составлял 9,4%, тогда как суммарная инфляция за весь период — около 930%.

Наименьший прирост цен зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — в 8,1 раза. В то же время самая высокая инфляция наблюдалась в Ульяновской области, где цены выросли в 13,4 раза, что на треть превышает среднероссийский показатель. Подобная ситуация наблюдалась в Ингушетии (13,3 раза), а также в Калужской и Курской областях (по 12,8 раза).

«Росстат» рассчитывает инфляцию отдельно для каждого региона, после чего формирует общероссийский показатель. В то же время, чем больше жители конкретного субъекта тратят денег, тем сильнее он влияет на итоговую цифру. Поэтому общероссийский индекс прежде всего отражает динамику цен в самых богатых и густонаселённых регионах — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Разница в темпах роста цен объясняется несколькими факторами. Один из них — так называемый эффект низкой базы: в регионах, где в начале 2000-х товары и услуги стоили дешевле среднего по стране, последующий рост был заметнее. Обратная ситуация наблюдалась в северных нефтедобывающих регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а также на Чукотке, где цены сначала были высокими, поэтому дальнейшее увеличение происходило медленнее.

Также важную роль играет отраслевая структура региональной экономики: в нефтегазовых субъектах динамика цен принципиально иная, чем в аграрных или промышленных. Значение имеет и география — чем дальше регион находится от логистических центров и чем дороже доставка товаров, тем выше минимальные цены и тем медленнее они выравниваются.

Напомним, экономика РФ в 2025 году столкнулась с резким замедлением промышленного роста, рекордным дефицитом федерального бюджета и ухудшением финансового состояния частного сектора.