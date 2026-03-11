Зеленский сравнил Путина с Гитлером и спрогнозировал трагический конец для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером. Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое приводит Telegram главы государства.

«Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает», — сказал президент.

Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяется даже через культурные мероприятия и детский контент.

«На различных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество», — отметил глава государства.

В то же время Зеленский убежден, что такая политика не принесет результата.

«Я уверен, что их нацию ждет трагический конец», — добавил он.

Напомним, 4 марта организаторы Венецианской биеннале объявили, что позволят России принять участие в выставке этого года, которая продлится с 9 мая по 22 ноября — впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Это возмутило Еврокомиссию и она пригрозила прекратить финансирование выставки.

Министерство иностранных дел Украины также резко отреагировало на информацию об участии России в 61-й Венецианской биеннале, заявив, что такое решение может стать «опасным сигналом поддержки агрессии».