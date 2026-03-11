Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США разрешили Индии покупать российскую нефть

США разрешили Индии покупать российскую нефть

Александр Панько
11.03.26 10:05
192
США разрешили Индии покупать российскую нефть

США дали временное разрешение Индии на покупку российской нефти. Сделано это для того, чтобы восполнить разрыв в мировых поставках на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Говорится: «Так как мы работаем над тем, чтобы устранить этот временный разрыв в поставках нефти по всему миру из-за иранцев, мы временно разрешили им принимать эту российскую нефть. И эта российская нефть уже была в море. Она уже была в воде».

Подчеркивается: «Это краткосрочная мера. Мы не верим, что она принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству на данный момент».

Кроме этого добавляется, что министерство финансов и энергетическая команда президента США Дональда Трампа продолжают обсуждать вопрос санкций и совещаются с главой государства перед принятием окончательных решений.

Чиновница отметила: «У меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене для вас сегодня».

Ранее Трамп пригрозил Ирану ударом «в 20 раз сильнее» за остановку нефти через Ормузский пролив.

Тэги: США, Индия, Россия, мир, экономика, нефть

fraza.com
fraza.com
