Зеленский назвал действия Венгрии «бандитизмом»

Президент Владимир Зеленский назвал действия Венгрии в отношении украинских инкассаторов и средств «Ощадбанка» бандитизмом и призвал европейских партнеров не молчать по поводу этого инцидента. Об этом сообщает ЕП.

Так глава государства отвечал на вопрос относительно того, получил ли Киев поддержку партнеров в ситуации с венгерскими спецслужбами 5 марта по поводу украинских инкассаторов.

«Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит», — отметил президент.

В то же время, отвечая на другой вопрос о том, почему партнеры в основном молчат, Зеленский заметил: «От Европы сегодня нужно одно: не молчать».

По словам президента, он подчеркнул это союзникам.

Напомним, правительство Орбана «узаконило» арест денег и золота «Ощадбанка».