Украинские специалисты по «Шахедам» едут на Ближний Восток

Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по «Шахедам». Взамен Киев хотел бы получить ракеты PAC-3 к системам ПВО. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

«Мы отправили три наши команды. Они профессиональные и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах — это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ», — говорится в заявлении президента.

Зеленский также рассказал, что Украина может получить в обмен на помощь на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о перехватчиках PAC-3.

«Мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракет для систем ПВО. А в целом вы знаете, что еще год назад мы предлагали США „дрон-дил“, который состоял и из перехватчиков, и не только», — отметил он.

Президент отметил, что Украина имеет значительный опыт и производственные возможности в сфере дронов, однако не использует их полностью из-за недостатка финансирования. Он подчеркнул, что Киев предлагал эти возможности прежде всего Вашингтону.

«То, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос — все это является частью „дрон-дила“. Поэтому дрон-дил для США абсолютно актуален. Все американские эксперты понимают, что сбивание массированных атак „Шахедов“ может реально помочь, и с этим может справиться только украинский опыт», — подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что даже те страны, которые покупали дроны-перехватчики, разобрались, что они не работают без военных операторов и софта Украины.

Напомним, Саудовская Аравия готовится к масштабной закупке дронов в Украине.