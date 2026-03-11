Зеленский рассказал, где и когда пройдут новые переговоры с РФ

Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена по запросу Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.по результатам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Зеленский во время общения с журналистами заявил, что переговоры должны были состояться во вторник или среду в Турции. Однако США выступили с инициативой перенести мероприятие на следующую неделю.



«Но мы говорим с американской стороной. Посмотрим, какая будет дата», — заявил президент.

Зеленский также предположил, что место проведения переговоров может измениться. Кроме Турции, рассматривается вариант со Швейцарией. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Президент очертил ключевой круг вопросов, которые стоят на повестке дня:

— обмен пленными;

— подготовка к встрече лидеров государств;

— обсуждение мирного плана.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территорий невозможно решить без прямого участия лидеров стран.

«Дальше по этому плану, что касается территорий, я не вижу (прогресса) без уровня лидеров», — подчеркнул он.

С начала 2026 года состоялось уже три этапа трехсторонних консультаций с участием Украины, США и РФ, направленных на прекращение боевых действий. Несмотря на отсутствие консенсуса по статусу оккупированных территорий, в частности Донбасса, в переговорах был достигнут прогресс в других направлениях.

Четвертый раунд, запланированный на начало марта в Абу-Даби, сорвался из-за эскалации на Ближнем Востоке.

9 марта Зеленский подтвердил, что дипломатический процесс остается на паузе из-за ситуации в Иране. В то же время Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, отметил, что разработка финальных документов не прекращается, а новые результаты могут появиться уже через несколько недель.