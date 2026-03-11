Правительство Орбана «узаконило» арест денег и золота «Ощадбанка»

Венгерское правительство приняло специальное постановление, согласно которому деньги и золото Ощадбанка будут арестованы как минимум на 60 дней. Об этом говорится в соответствующем документе.

Кабинет министров Виктора Орбана принял постановление № 49/2026 (III.9.), которое напрямую касается задержанных украинских активов. Согласно документу, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии получает право хранить изъятые средства на период расследования.

Речь идет о такой сумме:

— 35 миллионов евро наличными;

— 40 миллионов долларов наличными;

— 9 золотых слитков весом по 1 кг каждый.

Ценный груз был обнаружен 5 марта во время проверки двух транспортных средств, в которых находились семь украинцев.

Венгерские власти утверждают, что на месте проверки перевозчики не смогли предоставить убедительные доказательства происхождения денег, их конечного пункта назначения и правовых оснований для транзита.

В тексте постановления отмечается, что «способ транспортировки не соответствовал привычной международной практике», из-за чего было начато уголовное производство.

Официальный Будапешт пошел дальше обычной таможенной процедуры, заявив, что обстоятельства перевозки такого количества активов могут представлять риск для национальной безопасности Венгрии. Следствие должно установить возможные связи перевозчиков с «уголовными организациями».

Согласно документу, активы будут оставаться под контролем венгерских органов власти в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Документ уже официально обнародован и действует.

Напомним, на прошлой неделе венгерские силовики перехватили два инкассаторских автомобиля, в которых из Австрии в Украину перевозили деньги и золото «Ощадбанка».

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, перевозка валюты и золота — это обычная процедура.

Важно, что помимо денег и золота, Венгрия также взяла в заложники украинских инкассаторов. По этой причине конфликт между Будапештом и Киевом обострился.

9 марта комитет венгерского парламента по нацбезопасности рассматривал законопроект, которым предлагается арестовать украинское имущество до завершения расследования. Члены комитета рекомендовали принять законопроект.