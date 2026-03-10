На Прикарпатье мужчина устроил резню с ТЦК

В Ивано-Франковской области мужчина во время проверки документов группой оповещения ранил ножом двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Запад в понедельник, 9 марта.

Инцидент произошел сегодня утром на территории Брошнев-Осадской поселковой громады Калушского района, когда группа оповещения проводила мероприятия по информированию граждан мобилизационного возраста. В состав группы входили военнослужащие 1-го отделения Калушского РТЦК, а также представитель правоохранительных органов.

Во время проверки у одного из мужчин пытались уточнить военно-учетные документы. По данным ТЦК, в этот момент он попытался убежать. Когда мужчину догнали, он внезапно достал нож и напал на представителей группы оповещения. В результате нападения двое военнослужащих получили ножевые колото-резаные ранения.

Одному из них был нанесен удар в область шеи, другому — в руку и плечо. Пострадавших доставили в больницу. По информации медиков, жизни и здоровью военнослужащих сейчас ничего не угрожает.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Его разыскивают правоохранители.

Нападение на военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей предусматривает уголовную ответственность. В зависимости от тяжести причиненных повреждений и квалификации преступления виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, в Днепре во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевое ранение работнику ТЦК.