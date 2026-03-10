Зеленский подписал закон о гарантиях для молодых контрактников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о соцзащите военных. В частности, он устанавливает отсрочку на год от мобилизации тем, кто подписал «Контракт 18-24» и прослужил 12 месяцев. Об этом говорится в карточке закона 4782-IX на сайте Верховной Рады.

Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет после освобождения от мобилизации остаются резервистами Вооруженных сил Украины.

В этот период такие лица могут быть призваны на военную службу исключительно с их согласия.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине планируют закрепить на законодательном уровне обязательное право на годовую отсрочку для военнослужащих по «Контракту 18-24».

Он рассказал, что возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми.