Новости > Трамп пригрозил Ирану ударом «в 20 раз сильнее» за остановку нефти через Ормузский пролив

Трамп пригрозил Ирану ударом «в 20 раз сильнее» за остановку нефти через Ормузский пролив

Агата Кловская
10.03.26 13:53
286
Трамп пригрозил Ирану ударом «в 20 раз сильнее» за остановку нефти через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Truth Social.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — пишет Трамп.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран) — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», — говорится в публикации.

Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив». Американский президент выразил надежду, что «этот жест будет высоко оценен».

Отметим, что Ормузкий пролив — это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.

Напомним, что Иран в ответ на операцию США и Израиля, практически заблокировал Ормузкий пролив. По состоянию на утро 9 марта движение судов через него сократилось на 90%. Кроме того, в эти же сутки цена на нефть Brent перевалила за 115 долларов за баррель.

Тэги: Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп

