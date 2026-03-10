Трамп пригрозил Ирану ударом «в 20 раз сильнее» за остановку нефти через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Truth Social.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — пишет Трамп.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран) — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», — говорится в публикации.

Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив». Американский президент выразил надежду, что «этот жест будет высоко оценен».

Отметим, что Ормузкий пролив — это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.

Напомним, что Иран в ответ на операцию США и Израиля, практически заблокировал Ормузкий пролив. По состоянию на утро 9 марта движение судов через него сократилось на 90%. Кроме того, в эти же сутки цена на нефть Brent перевалила за 115 долларов за баррель.