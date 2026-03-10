Все разделы

Администрация Трампа в панике от роста цен на нефть, — CNN

Администрация Трампа в панике от роста цен на нефть, — CNN

Агата Кловская
10.03.26 12:59
316
Администрация Трампа в панике от роста цен на нефть, — CNN

Последствия роста цен на нефть, которые вызвала война в Иране, негативно сказались на уровне жизни людей в США, которые и так им недовольны. Речь идет о ценах на бензин. Об этом сообщает CNN.

Цены на нефть резко выросли на фоне эскалации войны в Иране. Впервые с 2022 года цены на «черное золото» превысили 100 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 15%, а эталонная марка Brent crude oil поднялась более чем на 12% — примерно до 104 долларов за баррель.

Рост стоимости нефти быстро сказался на ценах на бензин в США. По данным American Automobile Association, средняя цена бензина в стране достигла 3,48 доллара за галлон, что примерно на 16% больше, чем неделю назад.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что подорожание энергоносителей является «очень небольшой ценой», которую приходится платить за безопасность.

«Краткосрочные цены на нефть — очень малая цена за безопасность и мир для США и мира», — написал он.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что рост цен будет временным.

Однако, как пишет издание, в администрации Трампа ищут выход из ситуации с последствиями подорожания нефти. Особенно это было важно для предвыборной кампании действующего лидера США, для которой цены на бензин должны были быть выигрышны.

CNN пишет, что этот показатель действительно может повлиять на социальный настрой в США, поскольку американцы и так недовольны уровнем жизни.

Также беспокойство вызывает в окружении Трампа ситуация в Ормузском проливе — ключевом маршруте для мировой торговли энергоносителями. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому любые атаки или ограничения судоходства сразу влияют на глобальные цены.

На фоне эскалации конфликта в Иране цены на нефть в отдельные моменты поднимались почти до 120 долларов за баррель, прежде чем несколько снизиться.

В администрации США считают, что скачок цен может быть краткосрочным, если конфликт не перерастет в более широкую войну на Ближнем Востоке.

Кстати, Трамп даже допускал захват Ормузского пролива, что еще раз подтверждает мнение экспертов — войну в Иране нужно заканчивать, потому что это единственный путь снизить цены на нефть.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является «небольшой ценой за безопасность».

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.

По его мнению, стабилизация рынка энергоресурсов произойдет сразу после окончательной ликвидации иранской ядерной угрозы.

