Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Советники Трампа призывают его найти способ выйти из войны против Ирана, — WSJ

Советники Трампа призывают его найти способ выйти из войны против Ирана, — WSJ

Агата Кловская
10.03.26 11:17
96
Советники Трампа призывают его найти способ выйти из войны против Ирана, — WSJ

Ряд советников президента США Дональда Трампа призвали его искать план выхода из войны против Ирана. Это все происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт политически повлияет негативно. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В понедельник, выступая перед журналистами, Трамп охарактеризовал военную миссию как в основном достигшую своих целей. Он не назвал четких сроков завершения войны против Ирана, но сказал, что миссия завершится «очень скоро».

Некоторые чиновники администрации Трампа рассказали, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны региона, а Израиль по-прежнему хочет наносить удары по иранским целям — США вряд ли смогут легко выйти из войны.

Также один из источников говорит, что Трамп не прекратит борьбу, пока не сможет заявить о своей убедительной победе, особенно когда у США есть военное преимущество.

Еще ряд людей, знакомых с образом мышления Трампа, сказали, что он порой удивлялся тому, что Тегеран не сдается, несмотря на непрекращающуюся совместную операцию США и Израиля.

WSJ отмечает, что в последние дни Трамп сделал разные противоречивые заявления по поводу войны.

Например, на прошлой неделе он сказал, что добивается «безоговорочной капитуляции» Ирана, а также отказался исключить возможность отправки сухопутных войск в Иран. При этом в интервью NYT сказал, что далек от издания такого приказа.

В понедельник Трамп заговорил о возможном скором окончании войны, но при этом добавил, что США могли пойти дальше, подчеркнув, что «мы пойдем дальше».

Кроме того, президент публично намекал и говорил помощникам в частных разговорах, что поддержит убийство младшего Хаменеи (нового верховного лидера Ирана), если тот окажется не готов вставить требованиям США.

Все эти комментарии Трампа прозвучали на фоне резкого роста, а затем падения цен на нефть, что усилило и без того существующую обеспокоенность среди союзников Трампа по поводу экономических издержек и политических последствий войны.

Тем временем источники говорят, что в последние дни некоторые советники Трампа по призывали его сформулировать план вывода США из войны и доказать, что военные в значительной степени достигли своих целей.

И хоть многие из консервативного электората президента по-прежнему поддерживают первоначальную операцию, некоторые советники выразили в частном порядке опасения, что более длительная война может подорвать эту поддержку.

По словам источников, Трампа проинформировали о результатах некоторых опросов по поводу войны, которые показали, что большинство американцев выступают против войны.

Также WSJ узнало, что команда Трампа в последние дни пришла к выводу о необходимости более агрессивного плана коммуникаций, чтобы убедить общественность в необходимости войны, поскольку многие потребители сталкиваются с ростом цен на бензин.

Издание отмечает, что некоторые советники президента с тревогой наблюдали, как цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель. Кроме того, им звонили ряд республиканцев, которые были обеспокоены этим на фоне промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является «небольшой ценой за безопасность».

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.

По его мнению, стабилизация рынка энергоресурсов произойдет сразу после окончательной ликвидации иранской ядерной угрозы.

Тэги: США, Иран, война, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.03.26 11:52

Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине, — Трамп

10.03.26 10:47

В Иране сказали, что может остановить войну

10.03.26 10:25

Трехсторонние переговоры откладываются, — Зеленский

10.03.26 10:06

Трамп одной фразой обвалил цены на нефть

10.03.26 09:47

Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

10.03.26 09:37

«Укрэнерго» анонсировало частичные отключения на вторник, 10 марта

10.03.26 09:25

Путин и Трамп провели телефонный разговор

10.03.26 08:24

Футболистки сборной Ирана сбежали из страны – Трамп уже нашел им убежище

10.03.26 07:47

Японцы раскрыли интересный секрет кошек

10.03.26 09:47

Генштаб озвучил новые потери РФ в войне. Сводка за 10 марта

09.03.26 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 274 040 солдат

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 16:23

В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине, — ISW

06.03.26 12:51

Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

06.03.26 10:37

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

06.03.26 10:04

Венгрия похитила украинские инкассаторские автомобили вместе с сотрудниками, — «Ощадбанк»

06.03.26 09:39

Зеленский намекнул, что ВСУ могут заняться Орбаном

05.03.26 14:24

В Польше массово задерживают и высылают украинцев

05.03.26 09:44

Президент сделал заявление относительно трехсторонней встречи

04.03.26 15:55

В Киеве решают судьбу колеса обозрения

03.03.26 16:25

Медик рассказала, сколько часов следует спать человеку

05.03.26 15:58

Американцы узнали о беременности нечто странное

03.03.26 12:15

Зеленский сообщил, сколько территорий отвоевала Украина в этом году

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

05.03.26 16:00

Обнаружена жуткая опасность коронавируса для сердца

06.03.26 10:04

Венгрия похитила украинские инкассаторские автомобили вместе с сотрудниками, — «Ощадбанк»

05.03.26 08:59

Японцы назвали главную опасность для пожилых людей

05.03.26 13:09

Индусы рассказали о небывалой пользе… кожуры апельсина

06.03.26 10:37

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди