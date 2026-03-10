В Иране сказали, что может остановить войну

Иран готовится к затяжному конфликту и планирует и в дальнейшем наносить удары по странам Персидского залива. Остановить войну могут только «экономические страдания». Об этом заявил советник по вопросам внешней политики при офисе Верховного лидера Ирана Камаль Харази, сообщает CNN.

Харази заявил, что правительство Ирана готово к длительной войне с США.

Иранский чиновник также дал понять, что его страна готова продолжать нападения на страны Персидского залива, чтобы они помогли убедить президента США Дональда Трампа отступить от конфликта.

«Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не придерживался своих обещаний, и мы пережили это дважды во время переговоров — когда мы вели переговоры, они нас атаковали», — сказал Харази.

По словам иранского чиновника, война закончится только экономическими страданиями, что, отмечает CNN, свидетельствует о жесткости позиции правительства на 10-й день конфликта.

«Нет места для переговоров, если экономическое давление не будет усилено до такой степени, что другие страны вмешаются, чтобы гарантировать прекращение агрессии американцев и израильтян против Ирана», — подчеркнул он.

Таким образом он намекнул, что арабские страны Персидского залива вместе с другими странами должны оказать давление на США, чтобы прекратить войну.

«Эта война вызывает значительное давление — экономическое давление — на других, в виде инфляции, дефицита энергоносителей, и если она будет продолжаться, это давление будет усиливаться, поэтому другие не будут иметь другого выбора, как вмешаться», — сказал Харази.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является «небольшой ценой за безопасность».

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.

По его мнению, стабилизация рынка энергоресурсов произойдет сразу после окончательной ликвидации иранской ядерной угрозы.