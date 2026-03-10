Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России, которые должны были состояться на этой неделе, откладываются по предложению американской стороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбук в понедельник, 9 марта.

«Провёл совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 общаемся с американской стороной. В настоящее время приоритет партнёров и всё внимание — ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны», — рассказал глава государства.

Зеленский также сообщил, что во время совещания команда доложила информацию о планах России, о которых стало известно благодаря деятельности разведки.

«Поручил команде ещё раз связаться с переговорщиками с американской стороны, чтобы, во-первых, ещё раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, ещё раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины», — заявил он.

По словам президента, россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и — шире — всего Запада.

«Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть чётко скоординирована», — резюмировал Зеленский.

Ранее в ОП опровергли информацию о трёхсторонних переговорах в Стамбуле, которые якобы планировались на 11 марта.