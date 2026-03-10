Трамп одной фразой обвалил цены на нефть

Президент США Дональд Трамп считает, что война с Ираном «близка к завершению», поскольку Тегерану нечем сопротивляться. Об этом американский лидер сказал в комментарии для CBS News и Bloomberg.

«Я думаю, что война практически завершена», — заявил президент США.

По словам Трампа, у Ирана не осталось ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил.

«От их ракет остались лишь разрозненные остатки. Их беспилотники уничтожают повсюду, включая производство дронов. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось», — сказал он.

Как обратило внимание Bloomberg, после такого заявления американского лидера цена на нефть сразу упала на уровень ниже 90 долларов за баррель.

Еще утром в пике нефть Brent стоила 116 долларов за баррель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что резкий рост цены на нефть после начала американо-израильской операции против Ирана является «небольшой ценой за безопасность».

Американский лидер выразил уверенность, что скачок котировок является краткосрочным явлением.

По его мнению, стабилизация рынка энергоресурсов произойдет сразу после окончательной ликвидации иранской ядерной угрозы.