«Укрэнерго» анонсировало частичные отключения на вторник, 10 марта

Во вторник, 10 марта, в части областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго» в понедельник, 9 марта.

«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак по объектам энергосистемы.

В то же время граждан предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно», — добавили в компании.

Напомним, за последние дни дефицит электроэнергии снизился в разы — до 1 ГВт. Это дало возможность смягчить графики отключений в Украине.