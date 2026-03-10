Путин и Трамп провели телефонный разговор

Правитель России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передают росСМИ в понедельник, 9 марта.

По его словам, разговор состоялся по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны сосредоточились на конфликте вокруг Ирана, а также обсудили переговоры по урегулированию войны России против Украины.

Ушаков отметил, что Путин выразил «ряд соображений», направленных на быстрое политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Также глава Кремля положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа по урегулированию войны РФ против Украины.

«Американцам была дана характеристика того, что происходит ныне на линии столкновения, где российские войска „продвигаются достаточно успешно“. Это является фактором, который должен побудить „режим в Киеве“ пойти путем переговорного урегулирования конфликта», — заявил помощник Путина.

Ушаков добавил, что разговор был «деловым, откровенным и конструктивным». Это первый разговор Путина с Трампом с конца 2025 года. Он длился около часа.

Напомним, ранее Трамп выразил раздражение по поводу президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот, по его мнению, якобы тормозит процесс заключения мирного соглашения с Россией.