Озвучена ситуация с электричеством в Украине на 9 марта

В понедельник, 9 марта, в Украине сохраняются Проблемы с электричеством. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сказано, что из-за атак россиян на энергетическую инфраструктуру и в результате боевых действий в прифронтовых регионах были отключены потребители в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Добавляется, что там, где это позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Указывается, что сегодня по причине предыдущих массированных российских атак в отдельных регионах нашей страны применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

При этом сообщается, что потребление электроэнергии в украинской энергосистеме продолжает демонстрировать тенденцию к снижению. Сегодня утром его уровень был на 4,5% ниже, чем в это время предыдущего рабочего дня, в пятницу.

Информируется, что причиной этому является ясная погода на всей территории нашей страны, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Накануне, 8 марта, в результате существенного повышения температуры воздуха во всех регионах Украины суточный максимум потребления, зафиксированный вечером, был на 8,9% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья, 1 марта.

Резюмируется: «Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций с 11-00 до 16-00».

