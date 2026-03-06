Все разделы

Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

Агата Кловская
06.03.26 12:51
133
Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

Венгрия спрятала украденные инкассаторские машины «Ощадбанка», захваченные 5 марта, на закрытой территории своего Антитеррористического центра. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированное источник.

По словам собеседника, инкассаторские автомобили находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии — силовой структуры, которая подчиняется Министерству внутренних дел.

Напомним, в ночь на 6 марта государственный «Ощадбанк» заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину. Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Национальный банк Украины подтвердил информацию о захвате венгерскими властями двух автомобилей инкассаторской службы «Ощадбанка» и незаконном задержании семи сотрудников. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники работников «Ощадбанка».

Тэги: Ощадбанк, Венгрия, похищение

