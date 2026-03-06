«Ощадбанк» в ночь на пятницу, 6 марта, заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину. Об этом говорится в заявлении государственного банка и сообщении министра иностранных дел Украины Андрея Сыбиги в соцсетях.

По данным учреждения, 5 марта в Венгрии были остановлены два инкассаторских автомобиля, которые перевозили иностранную валюту и банковские металлы из Австрии в Украину. Согласно данным GPS, автомобили банка в настоящее время находятся в центре венгерской столицы Будапешта, неподалеку от одного из силовых структур Венгрии, сообщает пресс-служба.

«Перевозка средств и ценностей осуществлялась „Ощадбанком“ в рамках и на выполнение международного соглашения с „Райффайзен Банк“, Австрия. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, которые находились в украденных автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг золота», — говорится в заявлении банка.

«Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники семерых работников «Ощадбанка» и украла деньги.

«Сегодня в Будапеште венгерская власть фактически взяла в заложники семерых граждан Украины. Причины этого пока неизвестны, так же как и их состояние или возможность связаться с ними. Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного „Ощадбанка“. Они управляли двумя банковскими автомобилями, которые следовали транзитом между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного обслуживания между государственными банками», — написал Сыбига.

Правительственный чиновник заявил, что Киев уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинцев.

«Мы также обратимся к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и ограблению», — сообщил министр.

Напомним, Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС на 90 млрд евро и дальше будет блокироваться, «адрес этого лица» передадут Вооруженным силам Украины.